В Сербии заявили об опасности голосования по резолюции о геноциде в Сребренице

Брнабич назвала опасным для ООН голосование по резолюции о геноциде в Сребренице

Возможное решение о признании событий 1995 года в Сребренице геноцидом, принятое простым голосованием в ООН, может привести к тому, что этот термин потеряет свое значение, что опасно для самой международной организации, считает председатель парламента Сербии Ана Брнабич. Ее мнение, озвученное по итогам встречи с госсекретарем США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайаном, приводит РИА Новости.

Голосование по предложенной ФРГ и Руандой резолюции, предполагающей в том числе запрет на отрицание факта геноцида, ожидается 2 мая. Брнабич заявила, что в Сребренице «произошло военное преступление, но не было геноцида», а принятие решения будет означать, что «больше нет какого-либо договора в ГА ООН».

По мнению главы Республики Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины, принятие резолюции осложнит ситуацию в Боснии и Герцеговине и может в дальнейшем привести к распаду страны.

Согласно общему рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, подписанному в американском Дейтоне по итогам боевых действий 1992-1995 годов, было создано государство, состоящее из двух частей — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской с относительно слабыми центральными властями.