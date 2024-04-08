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15:29, 8 апреля 2024Мир

Додика возмутило возможное принятие резолюции ООН по геноциду в Сребренице

Додик: резолюция ООН по геноциду в Сребренице осложнит ситуацию в Боснии
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Dado Ruvic / Reuters

Резолюция ООН по геноциду в Сребренице осложнит ситуацию в Боснии и Герцеговине, что может грозить развалом всей страны в будущем. Об этом заявил глава Республики Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины, Милорад Додик сообщает РИА Новости.

«Вполне возможно, что резолюция будет принята. Эта резолюция плохая. Она лишь усложнит отношения внутри Боснии и Герцеговины до степени ее полной дисфункции», — рассказал политик.

С соответствующим заявлением Додик отреагировал на предложенную Германией и Руандой резолюцию о запрете отрицания геноцида в Сребренице 1995 года. Противники резолюции указывают, что в результате данной меры сербов могут начать называть «геноцидным народом». Додик также указал, что резолюция будет носить рекомендации к изменению школьных программ о преподавании данного исторического сюжета. По его мнению, это может обострить этнические отношения в Боснии и Герцеговине, являющейся конфедерацией сербов, боснийцев и хорватов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможное принятие резолюции приведет к сложным вызовам для Белграда. В частности, он указал, что данное решение может привести к ликвидации Республики Сербской, а от самой Сербии потребуют выплачивать военные репарации.

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