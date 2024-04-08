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02:08, 8 апреля 2024Мир

Вучич объяснил свои слова о сложных вызовах для Сербии

Президент Сербии Вучич объяснил свои слова о сложных вызовах для страны

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свое высказывание, что страна стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По его словам, речь идет о принятии в ООН резолюции о геноциде мусульман в Сребренице 1995 года, а также о вероятности приема Косово в Совет Европы. Он указал, что эти события грозят ликвидацией Республике Сербской, а от Сербии потребуют выплачивать военные репарации.

27 марта Вучич объявил, что Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Тогда президент рассказал, что в течение последних двух дней он получил новости, о которых ему тяжело говорить.

Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, считается самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцеговины сообщали об исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман. События в Сребренице неоднократно приводили к внутриполитическим кризисам в стране.

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      Марина Совина
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