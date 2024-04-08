Вучич объяснил свои слова о сложных вызовах для Сербии

Президент Сербии Вучич объяснил свои слова о сложных вызовах для страны

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свое высказывание, что страна стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По его словам, речь идет о принятии в ООН резолюции о геноциде мусульман в Сребренице 1995 года, а также о вероятности приема Косово в Совет Европы. Он указал, что эти события грозят ликвидацией Республике Сербской, а от Сербии потребуют выплачивать военные репарации.

27 марта Вучич объявил, что Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Тогда президент рассказал, что в течение последних двух дней он получил новости, о которых ему тяжело говорить.

Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, считается самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцеговины сообщали об исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман. События в Сребренице неоднократно приводили к внутриполитическим кризисам в стране.