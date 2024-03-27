Президент Сербии предупредил граждан о тяжелых временах

Вучич: Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам»

Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам», заявил глава государства Александр Вучич. Его цитирует RT.

Президент рассказал, что в течение последних двух дней он получил новости, о которых ему тяжело говорить. «В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — сказал Вучич.

Других подробностей сербский лидер не привел.

Ранее Вучич рассказал президенту России Владимиру Путину о политических вызовах, стоящих перед Сербией, а также объяснил тяжесть ситуации, с которой сталкивается сербский народ в Косово и Метохии. Об этом он написал в письме с поздравлением с победой на выборах.