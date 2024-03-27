Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:32, 27 марта 2024Мир

Президент Сербии предупредил граждан о тяжелых временах

Вучич: Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам»

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам», заявил глава государства Александр Вучич. Его цитирует RT.

Президент рассказал, что в течение последних двух дней он получил новости, о которых ему тяжело говорить. «В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — сказал Вучич.

Других подробностей сербский лидер не привел.

Ранее Вучич рассказал президенту России Владимиру Путину о политических вызовах, стоящих перед Сербией, а также объяснил тяжесть ситуации, с которой сталкивается сербский народ в Косово и Метохии. Об этом он написал в письме с поздравлением с победой на выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ описал конец Буданова

      Большинство американцев сочли Байдена слабым главнокомандующим

      В результате обрушения моста в Балтиморе погибли шесть человек

      Байден позволил себе оскорбить Путина

      Президент Сербии предупредил граждан о тяжелых временах

      В Израиле заявили о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС

      Полк «Ярсов» отработает противодействие нападению диверсантов

      Пушков оценил минуту молчания по жертвам в «Крокусе» во Франции

      Описаны последствия российского удара по ДнепроГЭС

      Стало известно о внезапной смерти польского генерала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше