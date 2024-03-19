Вучич поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент Сербии Вучич поздравил Путина с победой на выборах в России

Президент Сербии Александр Вучич вручил российскому послу Александру Боцану-Харченко поздравление Владимиру Путину с победой на выборах главы государства в России. Об этом политик сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В письме, наряду с поздравлениями в победе на выборах, Вучич объяснил тяжесть ситуации, с которой сталкивается сербский народ в Косово и Метохии, а также рассказал о политических вызовах, стоящих перед Сербией. Политик поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности страны.

Ранее Путина также поздравили премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и многие другие политики.

Действующий президент набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для Путина этот срок на посту лидера страны станет пятым по счету.