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21:38, 18 марта 2024Мир

Эрдоган поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Эрдоган поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента России
СюжетВыборы в Турции

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что турецкий лидер тепло поздравил Путина, а также пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.

18 марта ЦИК опубликовал итоги трехдневного голосования. Согласно объявленным результатам, действующий лидер страны Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов.

26 февраля Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом в день его 70-летнего юбилея. Он отметил личный вклад турецкого коллеги в развитие отношений между Москвой и Анкарой.

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      Марина Совина
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