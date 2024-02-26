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11:42, 26 февраля 2024Мир

Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции

Путин поздравил Эрдогана с юбилеем в ходе телефонных переговоров

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в день его 70-летнего юбилея. Об этом заявили в канцелярии лидера Турции, сообщает ТАСС.

Отмечается, Путин поздравил Эрдогана с юбилеем. «В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днем рождения. Путин поблагодарил нашего президента за вклад в развитие дружественных турецко-российских отношений», — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Кроме того, лидеры государств обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений Москвы и Анкары.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может встретиться с Эрдоганом. Уточняется, что Эрдоган получил приглашение на встречу во время визита Рамы в Анкару.

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      Виктория Кондратьева
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