Стало известно о планах Зеленского встретиться с Эрдоганом

TRT World: Зеленский и Эрдоган на днях проведут встречу по конфликту на Украине

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом передает турецкий телеканал TRT World в социальной сети X.

В публикации отмечается, что Эрдоган получил приглашение на встречу во время визита в Анкару Рамы. Тот сообщил, что в ближайшие дни состоится беседа на высоком уровне, в которой поучаствует Зеленский. Встреча по конфликту на Украине пройдет в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы.

Рама подчеркнул, что Эрдоган согласился стать участником встречи.