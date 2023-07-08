Президент Турции Эрдоган заявил о намерении добиваться мира на Украине путем переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем прилагать все усилия для прекращения этого конфликта путем переговорного процесса», — сказал политик на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры прошли в пятницу, 7 июля, в особняке Вахдеттин в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел стать посредником на переговорах по Украине. «Белоруссия, Россия, Украина находятся в одной лодке, на одном корабле. Если этого потребуют стороны — Россия и Украина, если они видят мою роль, я, конечно же, за это возьмусь, если они в этом не видят [необходимости], то этого не будет», — заявил он.