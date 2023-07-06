Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко захотел стать посредником на переговорах по Украине

Президент Белоруссии заявил о готовности стать посредником на переговорах по Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел стать посредником на переговорах по Украине, передает ТАСС.

«Я себя посредником никогда не считал. Белоруссия, Россия, Украина находятся в одной лодке, на одном корабле. Если этого потребуют стороны — Россия и Украина, если они видят мою роль, я, конечно же, за это возьмусь, если они в этом не видят [необходимости], то этого не будет», — заявил он.

Несмотря на свою готовность помочь в переговорах, политик сомневается, что с Киевом захотят вести диалог после попытки контрнаступления.

Ранее глава государства заявил, что переговоры по конфликту на Украине находятся в тупике. Тем не менее он отметил, что первые три раунда прошли на территории Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    Греф заявил об ожидании укрепления рубля

    В России запустили конкурс для школьников и педагогов

    В Госдуме заявили об отсутствии планов создавать в России закрытый интернет

    В Кремле оценили влияние на ход СВО договоренностей Украины с другими странами

    Второй заразившийся менингитом умер в Екатеринбурге

    Фитнес-тренер раскрыл главные правила сушки для похудения

    В Кремле напомнили об условии для главы ЧВК «Вагнер»

    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина и Лукашенко

    В российском городе начали строительство «Сталин-центра»

    Тело крупного бизнесмена обнаружили в его подмосковном доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости