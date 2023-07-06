Президент Белоруссии заявил о готовности стать посредником на переговорах по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел стать посредником на переговорах по Украине, передает ТАСС.

«Я себя посредником никогда не считал. Белоруссия, Россия, Украина находятся в одной лодке, на одном корабле. Если этого потребуют стороны — Россия и Украина, если они видят мою роль, я, конечно же, за это возьмусь, если они в этом не видят [необходимости], то этого не будет», — заявил он.

Несмотря на свою готовность помочь в переговорах, политик сомневается, что с Киевом захотят вести диалог после попытки контрнаступления.

Ранее глава государства заявил, что переговоры по конфликту на Украине находятся в тупике. Тем не менее он отметил, что первые три раунда прошли на территории Белоруссии.