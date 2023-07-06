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12:43, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о тупике в переговорах по конфликту на Украине

Лукашено: переговоры по конфликту на Украине находятся в тупике, но выход из него есть
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры по конфликту на Украине находятся в тупике, но выход к мирному решению еще есть. Его слова передает ТАСС.

Белорусский лидер отметил, что его страна находится в переговорном процессе, несмотря на то, что он зашел в тупик. «Я исхожу из того, что первые три раунда прошли на территории Беларуси», — сказал президент.

Лукашенко также отметил, что для Белоруссии и России неприемлем захват западных регионов Украины Польшей и другими западными странами.

Ранее глава государства предложил Москве и Киеву начать мирные переговоры, отказавшись от предварительных условий. По его мнению, Украина полностью потеряет возможность вести переговоры после завершения контрнаступления.

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    Алевтина Запольская
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