Лукашенко заявил о тупике в переговорах по конфликту на Украине

Лукашено: переговоры по конфликту на Украине находятся в тупике, но выход из него есть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры по конфликту на Украине находятся в тупике, но выход к мирному решению еще есть. Его слова передает ТАСС.

Белорусский лидер отметил, что его страна находится в переговорном процессе, несмотря на то, что он зашел в тупик. «Я исхожу из того, что первые три раунда прошли на территории Беларуси», — сказал президент.

Лукашенко также отметил, что для Белоруссии и России неприемлем захват западных регионов Украины Польшей и другими западными странами.

Ранее глава государства предложил Москве и Киеву начать мирные переговоры, отказавшись от предварительных условий. По его мнению, Украина полностью потеряет возможность вести переговоры после завершения контрнаступления.