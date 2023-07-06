Лукашенко предложил Москве и Киеву начать переговоры без предварительных условий

Президент Белоруссии Лукашенко: Москва и Киев должны начать переговоры без условий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России и Украине начать мирные переговоры без предварительных условий. Цитату приводит ТАСС.

По мнению политика, пока с Киевом можно говорить и достигать мирных соглашений, но такая возможность исчезнет после контрнаступления. «Сегодня нужно одуматься. Пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, по которым можно договориться. Завтра это будет невозможно», — подчеркнул Лукашенко, обращаясь к Москве и Киеву.

Он добавил, что урегулирование на Украине не должно зависеть от Вашингтона, «это дело России и Белоруссии».

Ранее Лукашенко также заявил, что Европа «находится полностью под ногами» США. «Даже, что удивляет порой, в ущерб себе», — добавил политик.