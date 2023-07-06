Лукашенко заявил о нахождении Европы «под ногами» США

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Европа полностью «под ногами» США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа находится полностью «под ногами» США. Его слова передает БелТА.

«Нет Европы. Она полностью под ногами США», — сказал он. По словам главы государства, все, что принято в Вашингтоне, утверждается европейцами. «Даже, что удивляет порой, в ущерб себе», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии призвал народ США сделать правильный выбор во время электоральной кампании. Как утверждал политик, люди, для которых важны бесценные жизни родных, а не капиталы, должны сделать все возможное, чтобы «отвести наш общий дом от катастрофы».

20 июня Лукашенко заявил, что США раскололи Европу и лишили ее суверенитета. По его мнению, Вашингтон «наклонил» европейский регион и «в нужное место шило вставил». Он уверен, что осталось совсем немного, прежде чем страны Европы «рухнут и будут валяться на земле».