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11:21, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о нахождении Европы «под ногами» США

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Европа полностью «под ногами» США

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа находится полностью «под ногами» США. Его слова передает БелТА.

«Нет Европы. Она полностью под ногами США», — сказал он. По словам главы государства, все, что принято в Вашингтоне, утверждается европейцами. «Даже, что удивляет порой, в ущерб себе», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии призвал народ США сделать правильный выбор во время электоральной кампании. Как утверждал политик, люди, для которых важны бесценные жизни родных, а не капиталы, должны сделать все возможное, чтобы «отвести наш общий дом от катастрофы».

20 июня Лукашенко заявил, что США раскололи Европу и лишили ее суверенитета. По его мнению, Вашингтон «наклонил» европейский регион и «в нужное место шило вставил». Он уверен, что осталось совсем немного, прежде чем страны Европы «рухнут и будут валяться на земле».

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    Кристина Есикова
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