Лукашенко обвинил США в лишении Европы суверенитета

Лукашенко заявил, что США раскололи Европу и лишили ее суверенитета

США раскололи Европу и лишили ее суверенитета, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его цитирует РИА Новости.

«Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они, европейцы, упрекают вас и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в три-пять раз дороже? Это что такое?» — заявил глава государства.

По мнению Лукашенко, США «наклонили» Европу и «в нужное место шило вставили». Он уверен, что осталось совсем немного, прежде чем европейские страны «рухнут и будут валяться на земле». «И они еще упрекают кого-то в потере суверенитета! Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва… Неизвестно, чем закончится», — сказал президент.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что Запад не оставит государства ОДКБ в покое даже после завершения военных действий на Украине. Агрессивная истерика на Западе, считает он, заглушает голос разума.