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11:17, 20 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал об угрозе длительного конфликта Запада с ОДКБ

Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ даже после завершения конфликта на Украине

Фото: Ilya Pitalev / Kremlin

Страны Запада не оставят государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) даже после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече министров иностранных дел государств ОДКБ.

Он добавил, что агрессивная истерика на Западе заглушает голос разума. Из-за этого там не хотят слышать инициативы Белоруссии по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности.

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