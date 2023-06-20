Лукашенко рассказал об угрозе длительного конфликта Запада с ОДКБ

Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ даже после завершения конфликта на Украине

Страны Запада не оставят государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) даже после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече министров иностранных дел государств ОДКБ.

Он добавил, что агрессивная истерика на Западе заглушает голос разума. Из-за этого там не хотят слышать инициативы Белоруссии по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что белорусские боевики, планирующие участвовать в вооруженной попытке восстания против Лукашенко, проходят в Польше боевую подготовку.