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23:46, 18 июня 2023Мир

Стало известно о подготовке в Польше боевиков для свержения Лукашенко

The Sunday Times: белорусские боевики проходят в Польше подготовку для свержения Лукашенко
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Ilya Pitalev / Reuters

Белорусские боевики, планирующие участвовать в вооруженной попытке восстания против президента Белоруссии Александра Лукашенко, проходят в Польше боевую подготовку. Об этом стало известно британской газете The Sunday Times.

Как сообщает издание, несколько сотен белорусов проходят специальное обучение в центрах подготовки в Познани. Организаторами выступают группы из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну после президентских выборов 2020 года. Боевик с позывным Дедушка заявил газете, что они «попробовали идти мирным путем», однако «государство никогда не обретает свою свободу без крови».

В феврале 2022 года Александр Лукашенко заявил, что неизвестные захотели убить его и уже начали готовить покушение. Он не привел подробностей и доказательств готовящегося заговора, но добавил, что под угрозой находятся и его дети.

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    Марина Совина
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