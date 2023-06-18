Стало известно о подготовке в Польше боевиков для свержения Лукашенко

The Sunday Times: белорусские боевики проходят в Польше подготовку для свержения Лукашенко

Белорусские боевики, планирующие участвовать в вооруженной попытке восстания против президента Белоруссии Александра Лукашенко, проходят в Польше боевую подготовку. Об этом стало известно британской газете The Sunday Times.

Как сообщает издание, несколько сотен белорусов проходят специальное обучение в центрах подготовки в Познани. Организаторами выступают группы из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну после президентских выборов 2020 года. Боевик с позывным Дедушка заявил газете, что они «попробовали идти мирным путем», однако «государство никогда не обретает свою свободу без крови».

В феврале 2022 года Александр Лукашенко заявил, что неизвестные захотели убить его и уже начали готовить покушение. Он не привел подробностей и доказательств готовящегося заговора, но добавил, что под угрозой находятся и его дети.