Лукашенко заявил о готовящемся покушении на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, что неизвестные захотели убить его и уже начали готовить покушение. Запись беседы доступна на YouTube-канале «Соловьев Live».

Журналист задал политику вопрос о попытках физического устранения. В ответ Лукашенко заверил, что убить его пытаются «прямо сейчас». «Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого», — обратился он к Соловьеву.

Он не привел подробностей и доказательств готовящегося заговора, пообещав предоставить их через месяц. При этом белорусский лидер добавил, что под угрозой находятся и его дети. «Это запредельно. Это не красная линия, это уже что-то большее», — сказал глава государства.

Лукашенко неоднократно обвинял оппозицию и иностранные спецслужбы в подготовке покушения на белорусское руководство. В апреле 2021 года политик утверждал, что против него и сыновей готовилось покушение с участием американских разведчиков. Также он уверял, что устранить его пытались и в 1994 году. «Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал», — говорил президент.