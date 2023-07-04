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10:43, 4 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал граждан США сделать правильный выбор

Лукашенко призвал граждан США сделать правильный выбор во время электоральной кампании

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народ США сделать правильный выбор во время электоральной кампании. Об этом он заявил в поздравлении жителей страны по случаю Дня независимости, передает пресс-служба лидера республики.

«Сегодняшний пока еще локальный горячий конфликт в Европе может уже завтра перерасти в настоящее всемирное бедствие, которое затронет все континенты. Поэтому накануне электоральной кампании в США главным критерием доверия избирателей, на наш взгляд, должны стать только способные и ответственные политики», — отметил Лукашенко.

По словам президента республики, люди, для которых важны бесценные жизни родных, а не капиталы, должны сделать все возможное, чтобы «отвести наш общий дом от катастрофы». Кроме того, глава Белоруссии пожелал народу США мира, гражданского согласия, а также самостоятельного выбора, решающего будущее их государства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю Дня независимости США поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за помощь в укреплении безопасности Центральной Азии. Помимо этого, он заявил о поступательном развитии стратегического партнерства между странами.

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    Кристина Есикова
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