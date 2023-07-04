Токаев поблагодарил Байдена за помощь в укреплении безопасности Центральной Азии

Токаев заявил о помощи Байдена в рамках безопасности Центральной Азии и партнерстве с США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил коллегу из США Джо Байдена за помощь в укреплении безопасности Центральной Азии, а также заявил о развитии стратегического партнерства между государствами. Об этом он написал в поздравительной телеграмме по случаю Дня независимости США, передает пресс-служба главы республики.

«В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии», — говорится в заявлении.

Токаев также рассказал о поступательном развитии казахско-американского стратегического партнерства в рамках обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций и других сферах. Кроме того, президент Казахстана отметил, что он уверен в будущем успешном развитии сотрудничества с Вашингтоном.

Ранее Токаев провел переговоры со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. На встрече стороны обсудили перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства.