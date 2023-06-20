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09:31, 20 июня 2023Бывший СССР

Токаев встретился со Штайнмайером

Президент Казахстана Токаев провел переговоры с немецким коллегой Штайнмайером

Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Сообщается, что накануне президент Германии прибыл с государственным визитом в Казахстан по приглашению Токаева. На встрече стороны обсудили перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства.

«Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности», — говорится в сообщении.

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    Алевтина Запольская
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