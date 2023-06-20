Токаев встретился со Штайнмайером

Президент Казахстана Токаев провел переговоры с немецким коллегой Штайнмайером

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Сообщается, что накануне президент Германии прибыл с государственным визитом в Казахстан по приглашению Токаева. На встрече стороны обсудили перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства.

«Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности», — говорится в сообщении.