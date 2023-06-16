Токаев снял с должности казахского посла в России

Президент Казахстана Токаев освободил от должности посла республики в России Кошербаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемой должности посла республики в России Ермека Кошербаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Бывший дипломат, как уточняют в аппарате политика, получит пост главы администрации (акима) Восточно-Казахстанской области. Кто заменит снятого с поста посла, пока неизвестно.

58-летний Кошербаев занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации с января 2020 года. До этого он занимал должности замглавы и ответственного секретаря МИД, а также был первым заместителем главы администрации Восточно-Казахстанской области.

Ранее стало известно, что Казахстан аккредитует дипломатов действующего правительства Афганистана. Речь идет о представителях движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Ситуацию в отношении Кабула и Астаны дипломаты назвали «сложной, но не уникальной».