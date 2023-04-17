Казахстан аккредитует дипломатов от правительства талибов

МИД Казахстана аккредитует дипломатов действующего правительства Афганистана

Министерство иностранных дел Казахстана аккредитует дипломатов действующего правительства Афганистана. Об этом сообщил представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает ТАСС.

«В ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов нами было принято положительное ращение», — заявил Смадияров.

Он отметил, что после предыдущего правительства и установлении власти талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане образовался вакуум власти, а посольства страны перестали представлять ее за рубежом. «Ситуация сложная, но не уникальная. История знает множество примеров смены власти в ряде государств, что влечет за собой вопрос легитимности новых властей», — отметил представитель МИД Казахстана.