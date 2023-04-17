Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 17 апреля 2023Бывший СССР

Казахстан аккредитует дипломатов от правительства талибов

МИД Казахстана аккредитует дипломатов действующего правительства Афганистана

Фото: Ibraheem al Omari / Reuters

Министерство иностранных дел Казахстана аккредитует дипломатов действующего правительства Афганистана. Об этом сообщил представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает ТАСС.

«В ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов нами было принято положительное ращение», — заявил Смадияров.

Он отметил, что после предыдущего правительства и установлении власти талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане образовался вакуум власти, а посольства страны перестали представлять ее за рубежом. «Ситуация сложная, но не уникальная. История знает множество примеров смены власти в ряде государств, что влечет за собой вопрос легитимности новых властей», — отметил представитель МИД Казахстана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Мосгорсуд признал Владимира Кара-Мурзу виновным в госизмене. За что он получил 25 лет колонии строгого режима?
Мужчина в трусах попытался проникнуть в здание Минобороны в Москве
США отклонили приглашение своему послу посетить заседание комиссии Госдумы
Предсказан резкий рост стоимости авиабилетов по России
Мать Саакашвили рассказала о превращении сына в скелет
На одежде убитого военкора Татарского нашли следы гексогена
Задержание ФСБ провозившего алмазы на миллионы рублей иностранца попало на видео
Участник британского шоу поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика
Заподозренному в помощи России экс-главе мирового биатлона предъявили обвинения
Участие разыскиваемого российского мэра в СВО подтвердили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.