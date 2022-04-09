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Талибы поблагодарили Россию за признание дипломата

МИД Афганистана поблагодарил РФ за признание талибского дипломата на официальном уровне

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

МИД Афганистана поблагодарил Россию за официальное признание талибского («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) дипломата после того, как правительство РФ аккредитовало временного поверенного. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает РИА Новости.

Речь идет о дипломате Джамале Насире Гарвале. Он будет пребывать в качестве временного поверенного в делах Афганистана в России. Афганское ведомство также поблагодарило и за предоставление посольству Афганистана возможности способствовать развитию отношений между двумя странами.

В конце марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва аккредитовала первого афганского дипломата от правительства «Талибана». Лавров при этом отметил, что несмотря на финансово-экономические санкции и военно-политическое давление со стороны США, талибам удается держать Афганистан на плаву.

Приблизительно в тот же период стало известно, что талибы запретили женщинам летать без сопровождения мужчин — мера была реализована через прямые указания авиакомпаниям. После введения этих ограничений афганок, купивших авиабилеты, не допускали на рейс.

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Леонид Микуляк
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