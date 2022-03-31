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Талибы запретили женщинам летать на самолете без сопровождения мужчин

Талибы приказали авиакомпаниям запретить женщинам летать без сопровождения мужчин

Фото: Shutterstock

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) приказал афганским авиакомпаниям запретить женщинам летать без сопровождения родственника-мужчины. Об этом сообщает France 24.

«Женщинам не разрешается летать ни на внутренних, ни на международных рейсах без родственника-мужчины», — говорится в письме авиакомпании Ariana Afghan Airlines к своим сотрудникам. Такой же приказ от талибов получила и компания Kam Air.

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11 марта

Анонимные источники рассказали Reuters, что с введением новых ограничений афганок, купивших авиабилеты, не допускают на рейс. Неясно, касается ли указ иностранных граждан, однако по данным France 24, на прошлой неделе афганской женщине с американским паспортом не разрешили летать.

Ранее стало известно, что Министерство образования Афганистана, которое было реформировано радикальным движением, не разрешает девочкам средних и старших классов посещать школу. Согласно распоряжению министерства, «средние и старшие школы для девочек будут закрыты до дальнейшего уведомления». С началом учебного года в школу смогут ходить только девочки до шестого класса.

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Анжелика Бережная
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