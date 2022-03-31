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Москва аккредитовала первого дипломата от правительства талибов

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва аккредитовала первого дипломата от власти талибов
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва аккредитовала первого афганского дипломата от правительства «Талибана» (организация запрещена в России как террористическая). В феврале он посещал Россию, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — заявил Лавров на конференции стран-соседей Афганистана.

Глава российского МИД добавил, что несмотря на финансово-экономические санкции и военно-политическое давление со стороны США и их союзников, талибам удается удержать Афганистан на плаву.

«Налицо определённые положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека. Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Отмечаем постепенно налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану. Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей», — заключил министр.

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Марина Совина
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