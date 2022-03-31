Москва аккредитовала первого дипломата от правительства талибов

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва аккредитовала первого дипломата от власти талибов

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва аккредитовала первого афганского дипломата от правительства «Талибана» (организация запрещена в России как террористическая). В феврале он посещал Россию, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — заявил Лавров на конференции стран-соседей Афганистана.

Глава российского МИД добавил, что несмотря на финансово-экономические санкции и военно-политическое давление со стороны США и их союзников, талибам удается удержать Афганистан на плаву.

«Налицо определённые положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека. Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Отмечаем постепенно налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану. Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей», — заключил министр.