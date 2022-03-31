Лавров рассказал о планах ИГ «экспортировать» нестабильность в Россию

Глава МИД России Лавров заявил, что ИГ дестабилизирует ситуацию в центральной Азии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва выражает обеспокоенность планами «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды» (запрещенные в России террористические организации) дестабилизировать ситуацию в центральной Азии, а также «экспортировать» нестабильность в Россию, сообщает РИА Новости. По его словам, ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает оставаться нестабильной несмотря на прекращение боевых действий в стране.

«Серьезным фактором напряженности остается деятельность международных террористов, таких как ИГИЛ, "Аль-Каида", "Джамаат Ансарулла", Исламское движение Узбекистана, Восточного Туркестана. Дополнительное напряжение создается в результате деятельности панджшерских партизан из "Фронта национального сопротивления», — заявил глава МИД.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за вооруженное нападение в израильском городе Хадера, в результате которого погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Отмечается, что злоумышленники были арабскими гражданами Израиля и сочувствовали группировке.