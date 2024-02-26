Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 26 февраля 2024Мир

Путин отметил личный вклад Эрдогана в развитие отношений России и Турции

Путин и президент Турции Эрдоган 26 февраля провели телефонные переговоры

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора отметил личный вклад своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие отношений между Москвой и Анкарой. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Подчеркнут также существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений. Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление», — указали в канцелярии.

Российский лидер также поздравил Эрдогана с юбилеем.

23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поездка Путина в Турцию состоится до президентских выборов в России.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      Жильцы дома в российском городе лишились сна из-за дыры в трубе

      Телескоп Уэбба зафиксировал уничтожение океанов воды

      Правительство поддержало идею о выплатах для одной категории россиян

      Российские войска взяли под контроль поселок на авдеевском направлении

      В Кремле захотели прояснить слова Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ

      Песков обвинил ЦРУ в подрывной деятельности против России еще до 2014 года

      Прокурор запросила почти три года колонии для сооснователя «Мемориала»

      На катке академии Плющенко обвалилась крыша

      В России отреагировали на резкое заявление МИД Великобритании в адрес Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше