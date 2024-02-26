Путин отметил личный вклад Эрдогана в развитие отношений России и Турции

Путин и президент Турции Эрдоган 26 февраля провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора отметил личный вклад своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие отношений между Москвой и Анкарой. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Подчеркнут также существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений. Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление», — указали в канцелярии.

Российский лидер также поздравил Эрдогана с юбилеем.

23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поездка Путина в Турцию состоится до президентских выборов в России.