Россия выступила против принятия резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице. О каких последствиях она призвала задуматься?

Небензя: Россия выступает против принятия резолюции ГА ООН по Сребренице

Россия выступила против принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по признанию событий в Сребренице в 1995 году геноцидом. Об этом заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

Он отметил, что продвигаемая постпредом Боснии и Герцеговины (БиГ) при ООН и рядом западных представителей инициатива не имеет ничего общего с увековечиванием памяти жертв, она носит политизированный и дестабилизирующий характер.

Проект резолюции ГА ООН по Сребренице — однобокий, политически заряженный и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года с целью достичь национального примирения, как это заявлено. Задачам продвижения межнационального примирения в БиГ предложенный документ нисколько не отвечает Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат отметил стремление авторов резолюции продемонстрировать и закрепить свою интерпретацию исторических событий.

Небензя призвал задуматься об ответственности за документ

Небензя отметил, что проблемы боснийского общества слишком серьезны, а воспоминания слишком свежи для принятия резолюции Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что народы БиГ должны сначала сами достичь консенсуса в вопросах оценки своей истории.

Постпред призвал все здравомыслящие государства выступить категорически против документа, как это сделала Москва. Дипломат добавил, что резолюция может спровоцировать цепную реакцию по всему миру.

Достаточно вспомнить, сколько у многих народов скелетов в шкафу и не до конца зарубцевавшихся ран и обид друг на друга. Призываем страны, инициировавшие и продвигающие проект упомянутой резолюции, задуматься об ответственности, которую они несут Василий Небензя постпред России при ООН

Резолюция продвигается в нарушение Дейтонских соглашений о мире в Боснии

Небензя заявил, что постпред БиГ при ООН совместно с западными коллегами продвигает проект резолюции в нарушение Дейтонских соглашений о мире в Боснии.

По словам дипломата, проект был инициирован без согласия Президиума Боснии и Герцеговины, что является нарушением Конституции, и как следствие, Дейтонских соглашений, частью которых она является.

Согласно Конституции, которая в этой ситуации была беззастенчиво растоптана, вопросы внешней политики должны решаться консенсусом всех трех членов Президиума. Не вызывает сомнений, что эти действия носят исключительно политический характер, это сознательное нарушение мирного соглашения и грубейшая узурпация дейтонских функций Президиума БиГ Василий Небензя постпред России при ООН

Он добавил, что последствия принятия резолюции могут привести не только к внутренним проблемам БиГ, но и дестабилизации всего балканского региона.

Сербия оставила за собой право на ответ на резолюцию о геноциде в Сребренице

14 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна намерена выдвинуть выдвинуть свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН в связи с планируемой резолюцией Генассамблеи по геноциду в Сребренице в 1995 году, передает ТАСС.

Политик отметил, что Белград будет бороться против документа до последней секунды. Он подчеркнул, что консенсуса и компромисса со странами НАТО по этому вопросу не произойдет.

Вучич отдельно отметил, что Сербия имеет право на ответ на предложенную ФРГ и Руандой резолюцию о геноциде в Сребренице в 1995 году. По его словам, авторы документа открыли ящик Пандоры и могут столкнуться с проектом резолюции о геноциде над советским и русским народом во время Второй мировой войны.

Но хуже всего, когда они говорят: «Мы слышали, что вы проводите консультации с китайцами и русскими». Нет, мы будем консультироваться с марсианами. Вы будете решать за нас где, как и с кем мы совершили геноцид, а мы сядем и будем вас благодарить за такую услугу, заявляя о том, что мы хотим быть частью современного мира

Александр Вучич президент Сербии

В конце марта Совет Безопасности ООН из-за позиции западных стран дважды не смог провести запрошенное Россией заседание, посвященное 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

Рассмотрение резолюции по событиям в Сребренице в ООН отложено до 6 мая

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором планируется рассмотреть резолюцию о признании событий 1995 года в Сребренице геноцидом, перенесено со 2 на 6 мая. Об этом заявил постпред БиГ при ООН Златко Лагумджия, сообщал 26 апреля сербский телерадиоканал РТС.

Он уточнил, что текст документа направлен на пересмотр, поскольку у ряда стран-членов международной организации есть некоторые предложения.

Мы хотим дать каждому больше времени для ознакомления с реальными фактами, чтобы все, даже те, кто сейчас, может быть, и против, выразили свои пожелания Златко Лагумджия постпред БиГ при ООН

Сербия выступила резко против принятия резолюции, в связи с чем начала активную дипломатическую кампанию в Нью-Йорке. Белград пытается склонить членов ООН проголосовать против или воздержаться.

В ООН с 2015 года не могут достичь компромисса по Сребренице

В Сребренице произошло одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии. Сребреницкий анклав, объявленный Совбезом ООН в апреле 1993 года «зоной безопасности», был взят армией боснийских сербов 11 июля 1995 года.

Там произошла расправа над более чем восемью тысячами взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. Расследование Международного трибунала по Югославии установило, что к ней причастны солдаты армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича.

Международный суд ООН 26 февраля 2007 года признал произошедшее в Сребренице «актом геноцида». При этом судьи все же отметили, что в соответствии с международными нормами об ответственности государств он не может возложить вину за эти акты на Сербию — таким образом, дезавуировав заявления о «сербской агрессии» в БиГ.

В июле 2015 года Великобритания предложила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в которой события в Сребренице предлагалось считать геноцидом, виновником которого фактически назывался весь сербский народ. Однако Россия наложила на этот проект вето.

Тогдашний постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин отмечал, что документ в представленном виде неприемлем в силу своей политической мотивированности. Дипломат заявил, что вина за произошедшие события фактически возлагалась бы исключительно на сербскую сторону, без учета того, что сербский народ тоже пострадал.

