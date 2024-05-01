Россия выступила против принятия резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице

Постпред РФ Небензя выступил против принятия резолюции ГА ООН по Сребренице

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает против принятия резолюции Генеральной Ассамблеей всемирной организации по геноциду в Сребренице в 1995 году. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что проект документа, продвигаемый постпредом Боснии и Герцеговины (БиГ) при ООН и его западными коллегами, является однобоким и не имеет ничего общего с увековечиванием памяти о жертвах трагедии.

Небензя добавил, что авторы резолюции стремятся продемонстрировать и закрепить свою интерпретацию исторических событий. Кроме того, документ не отвечает задаче продвижения межнационального примирения в регионе.

«Раны боснийского общества слишком свежи, а проблемы в стране слишком серьезны для постановки в Генассамблее данного проекта. Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же», — подчеркнул постпред.

Он добавил, что народы БиГ сначала должны достичь консенсуса в оценке своей истории. По мнению дипломата, в случае принятия резолюции может произойти цепная реакция по всему миру, когда страны начнут вспоминать обиды друг на друга. Небензя призвал государства, продвигающие документ, задуматься об ответственности.

В конце марта Совет Безопасности ООН из-за позиции западных стран во второй раз за неделю не смог провести запрошенное Россией заседание, посвященное 25-летию агрессии НАТО против Югославии.