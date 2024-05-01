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02:36, 1 мая 2024Мир

Россия выступила против принятия резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице

Постпред РФ Небензя выступил против принятия резолюции ГА ООН по Сребренице
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает против принятия резолюции Генеральной Ассамблеей всемирной организации по геноциду в Сребренице в 1995 году. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что проект документа, продвигаемый постпредом Боснии и Герцеговины (БиГ) при ООН и его западными коллегами, является однобоким и не имеет ничего общего с увековечиванием памяти о жертвах трагедии.

Небензя добавил, что авторы резолюции стремятся продемонстрировать и закрепить свою интерпретацию исторических событий. Кроме того, документ не отвечает задаче продвижения межнационального примирения в регионе.

«Раны боснийского общества слишком свежи, а проблемы в стране слишком серьезны для постановки в Генассамблее данного проекта. Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же», — подчеркнул постпред.

Он добавил, что народы БиГ сначала должны достичь консенсуса в оценке своей истории. По мнению дипломата, в случае принятия резолюции может произойти цепная реакция по всему миру, когда страны начнут вспоминать обиды друг на друга. Небензя призвал государства, продвигающие документ, задуматься об ответственности.

В конце марта Совет Безопасности ООН из-за позиции западных стран во второй раз за неделю не смог провести запрошенное Россией заседание, посвященное 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

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      Марина Совина
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