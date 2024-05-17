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02:18, 17 мая 2024Мир

Вучич высказался о резолюции ГА ООН о Сребренице словами маршала Жукова

Вучич вспомнил слова маршала Жукова, комментируя резолюцию ГА ООН о Сребренице

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН (ГА ООН) вспомнил слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.

«Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили», — сказал он. Сербский лидер отметил, что он — не маршал Жуков, а «маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны». Он также пообещал сделать все, чтобы сохранить честь Сербии.

До этого Вучич отмечал, что Белград будет бороться против документа до последней секунды. Он подчеркнул, что консенсуса и компромисса со странами НАТО по этому вопросу не произойдет.

Ранее Россия выступила против принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по признанию событий в Сребренице в 1995 году геноцидом. По его словам, авторы документа открыли ящик Пандоры и могут столкнуться с проектом резолюции о геноциде над советским и русским народом во время Второй мировой войны.

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      Марина Совина
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