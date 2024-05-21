Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области

МО РФ предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области на Балтике

Минобороны России выступило с предложением утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области. Это следует из проекта постановления правительства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Оборонное ведомство предложило утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море. Тем самым министерство в разработанном проекте постановления кабмина предлагает признать недействительным на территории страны раздел «Балтийское море» из перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей от 1985 года.

« (...) будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды РФ», — говорится в документе. Там подчеркивается, что тем самым у Калининградской области изменится прохождение госграницы на море.

В России в 2024 году появились два новых военных округа — Ленинградский и Московский. Это, как пояснял экс-министр обороны Сергей Шойгу, стало необходимым из-за вступления в апреле 2023 года Финляндии в НАТО.