Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 21 мая 2024Россия

Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области

МО РФ предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области на Балтике

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Минобороны России выступило с предложением утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области. Это следует из проекта постановления правительства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Оборонное ведомство предложило утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море. Тем самым министерство в разработанном проекте постановления кабмина предлагает признать недействительным на территории страны раздел «Балтийское море» из перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей от 1985 года.

« (...) будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды РФ», — говорится в документе. Там подчеркивается, что тем самым у Калининградской области изменится прохождение госграницы на море.

В России в 2024 году появились два новых военных округа — Ленинградский и Московский. Это, как пояснял экс-министр обороны Сергей Шойгу, стало необходимым из-за вступления в апреле 2023 года Финляндии в НАТО.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Совет Европы утвердил решение использовать российские активы для помощи Украине

      Лондон передал Киеву более 100 списанных автомобилей

      ЕС и Молдавия заключили соглашение об обороне

      Появились кадры удара по пункту дислокации украинских военных в Волчанске

      В Армении предложили облагать церковь налогами из-за протестов

      Россиян предупредили о наказании за сорванную сирень

      Раскрыта средняя зарплата российских актеров

      Лавров рассказал о попытках Запада вопреки Киплингу подмять под себя Восток

      Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области

      Медведев предупредил нейтральные страны о последствиях конференции по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше