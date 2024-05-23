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16:29, 23 мая 2024Мир

Захарова заявила о техническом предложении уточнить границу в Балтийском море

Захарова: предложение уточнить границу на Балтике носило технический характер

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Предложение уточнить границу в регионе Балтийского моря носило технический характер, так как из-за природного фактора у ряда стран несколько изменились береговые линии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Министерство обороны России аргументирует необходимость пересмотра прямых исходных линий в Балтийском море, которые были установлены еще в 1985 году, тем, что с течением времени в силу природных обстоятельств, положение береговой линии и островов меняется», — рассказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что сейчас российской стороной применяются новые карты Балтики большего масштаба, которые позволяют отразить реальную физико-географическую местность. Она также указала, что современные границы также необходимо уточнить из-за того факта, что на момент их установления в 1985 году в состав СССР входили такие страны региона, как Эстония, Литва и Латвия.

21 мая, стало известно, что Министерство обороны России предложило уточнить линию госграницы в Балтийском море у Калининградской области. Оборонное ведомство предложило утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.

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      Максим Габриелян
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