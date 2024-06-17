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04:48, 17 июня 2024Силовые структуры

Арестованный в Приморье американец обвинил девушку в провокации

Арестованный американец заявил, что вернул деньги девушке на следующий день
Гордон Блэк

Гордон Блэк. Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Американский военнослужащий Гордон Блэк на суде во Владивостоке рассказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам Блэка, сама спровоцировала. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда.

Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день. Также он уточнил, что в день инцидента девушка была расстроена и устроила ссору на бытовой почве — начала оскорблять его и издеваться.

Блэка задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Американцу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 158 частью 2, по которой ущерб от кражи составляет от 5000 до 250 тысяч рублей. Суд отправил американца под стражу до 2 июля.

Гордон Блэк — старший сержант. В последнее время он был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию. В США у него есть жена и ребенок.

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      Юлия Мискевич
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