МИД Эстонии объявил о вызове временного поверенного в делах России

МИД Эстонии заявил о планах вызвать временного поверенного в делах России

МИД Эстонии заявил о планах вызвать временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина, о чем заявил глава ведомства Маргус Цахкна, передает ТАСС.

По его словам, поводом для вызова Салимуллина стала якобы «вредоносная деятельность», проводимая Россией в Европе: «Наша реакция будет спокойной и ясной. Сегодня мы вызовем поверенного в делах РФ».