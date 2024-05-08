МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за помех в работе GPS

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за проблем в работе GPS

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало временного поверенного в делах России из-за помех сигнала GPS, передает ТАСС.

«Сегодня, 8 мая, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России из-за помех сигналу GPS», — указано в сообщении эстонского МИД.

В заявлении приводятся слова министра иностранных дел страны Маргуса Цахкны, который утверждает, что помехи вызваны якобы из-за действий России, что, по его словам, нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи.

«Мы передали это сообщение российскому поверенному в делах», — отметил министр.

Ранее МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер в связи с объявлением 19 марта persona non grata дипломата Посольства Российской Федерации в Таллине. По данным ведомства, в качестве ответной меры из России будет выслан дипломатический сотрудник посольства Эстонии.

