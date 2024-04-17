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12:58, 17 апреля 2024Бывший СССР

МИД России вызвал поверенного в делах Эстонии

МИД России: временный поверенный в делах Эстонии вызвана в ведомство

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало временного поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте ведомства.

«Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований persona non grata дипломата Посольства Российской Федерации в Таллине», — указано в сообщении.

По данным ведомства, в качестве ответной меры из России будет выслан дипломатический сотрудник посольства Эстонии.

В МИД добавили, что Эстония получила сигнал, что ее «враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ».

16 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Россия высылает эстонского дипломата в соответствии с нотой, которую вручили поверенному в делах Эстонии.

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      Елизавета Мытарева
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