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12:13, 16 апреля 2024Бывший СССР

Россия вышлет эстонского дипломата

Глава МИД Эстонии Цахкна: Россия вышлет эстонского дипломата после вручения ноты

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россия высылает эстонского дипломата. Об этом заявил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна, передает МИД страны.

По словам главы ведомства, 15 апреля поверенному в делах Эстонии в России вручили ноту. В соответствии с ней дипломат был объявлен персоной нон гранта, он обязан покинуть страну в течение одной недели.

Цакхна также отметил, что об этом шаге России Эстония знала заранее. Он добавил, что данное действие со стороны Москвы было ожидаемым, поскольку оно «является ответной мерой» на аналогичную высылку Таллином дипломата РФ за месяц до этого.

19 марта стало известно, что Эстония объявила персоной нон гранта дипломата российского посольства. В ноте, которую получил представитель Москвы от МИД республики, было указано, что официальный Таллин «не намерен терпеть действия РФ, направленные против независимости и суверенитета» страны.

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      Екатерина Грищенко
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