Эстония вышлет из страны российского дипломата

Эстония объявила персоной нон грата дипломата российского посольства

Дипломат российского посольства в Эстонии объявлен в стране персоной нон грата. В скором времени его вышлют, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Представителя российского посольства проинформировали о решении при передаче ноты. Эстонский МИД считает, что нужно прекратить некие «гибридные операции», которые ведутся против безопасности страны. Кроме того, в ноте указывается, что Эстония «не намерена терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета» страны.

Ранее МВД России объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. Это следует из базы розыска ведомства. Согласно информации на сайте ведомства, Ляэнеметс разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Сам Ляэнеметс заявил, что серьезно отнесся к тому, что Россия объявила его в розыск. Он также выразил уверенность в том, что Россия хочет лишить западных чиновников возможности ездить по миру.