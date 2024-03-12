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14:33, 12 марта 2024Силовые структуры

Глава МВД Эстонии объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. Это следует из базы розыска ведомства.

Согласно информации на сайте ведомства, Ляэнеметс разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Ранее российские следователи возбудили уголовные дела в отношении 50 чиновников Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии за снос памятников советским солдатам. Им вменяется статья 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества либо посвященных дням воинской славы России»).

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