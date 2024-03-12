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09:48, 12 марта 2024Силовые структуры

Россия завела дела на чиновников Прибалтики, Польши и Чехии за снос памятников

Россия завела дела на 50 чиновников Прибалтики, Польши, Чехии за снос памятников

Фото: Krzysztof Cwik / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Российские следователи возбудили уголовные дела против 50 чиновников Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии за снос памятников советским солдатам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Им вменяется статья 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества либо посвященных дням воинской славы России»). Одним из оснований начавшегося расследования стал снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге по решению главы района Ондржея Коларжа, его заменили на монумент в честь освобождения Праги.

Также к уголовной ответственности привлечены глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, экс-министр экономики Латвии Янис Витенбергс, глава комиссии Сейма Латвии по обороне Юрис Ранцанс, литовский депутат Повилас Урбши, пражский чиновник Старек Якуб. Россия объявила их в розыск.

Осенью в столице Латвии демонтировали памятник советскому ученому, академику Мстиславу Келдышу. Он был одним из идеологов советской космической программы. В 1915 году вместе с семьей ученый переехал в Москву. Памятник в Риге ему установили в 1978 году.

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      Любовь Ширижик
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