В Риге снесли памятник советскому ученому

В Риге демонтировали памятник советскому академику Мстиславу Келдышу

В столице Латвии демонтировали памятник советскому ученому, академику Мстиславу Келдышу. Об этом пишет РБК со ссылкой на Рижскую думу.

После того как монумент был снесен, его переместили на склад Рижского агентства памятников. Решение о сносе местные власти приняли 18 октября.

Мстислав Келдыш — уроженец Риги, советский ученый в области прикладной математики и механики, один из идеологов советской космической программы. В 1915 году вместе с семьей он переехал в Москву. Памятник в Риге ученому установили после его смерти в 1978 году.

Летом певица Лайма Вайкуле заявила, что советские памятники в Латвии надо было снести еще в 1990-х годах. По словам артистки, монументы эпохи СССР должны были демонтировать, «когда все думали одинаково, когда все хотели уйти от этого советского прошлого».