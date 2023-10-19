В Латвии решили снести памятник советскому академику Келдышу

Рижская дума поддержала решение о сносе памятника академику Келдышу

Рижская дума поддержала решение о сносе памятника советскому академику Мстиславу Келдышу и переносе монумента на склад, передает РИА Новости.

«Рижская дума поддержала решение Совета Рижской думы по памятникам демонтировать возведенный в советское время памятник Мстиславу Келдышу», — отметили в законодательном органе.

Монумент будет перемещен на склад Рижского агентства памятников в срок до 8 ноября. В городском совете также напомнили, что в 2022 году улица Мстислава Келдыша была переименована в улицу латышских писателей братьев Каудзите.

Мстислав Келдыш — уроженец Риги, советский ученый в области прикладной математики и механики, один из идеологов советской космической программы.

Ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что советские памятники в Латвии надо было снести еще в 1990-х годах. По словам артистки, монументы эпохи СССР должны были снести, «когда все думали одинаково, когда все хотели уйти от этого советского прошлого».