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04:54, 17 июня 2024Россия

Юрист объяснил отказ передать родственникам тела заключенных ростовского СИЗО

Русяев: место захоронения заключенных из ростовского СИЗО не станет «культовым»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тела заключенных СИЗО в Ростове-на-Дону, которые были ликвидированы после захвата заложников и попытки скрыться из учреждения, не передадут их родителям. Отказ мотивирован тем, что место погребения должно оставаться в тайне, в том числе чтобы оно не стало «культовым», объяснил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев.

«В отношении террористов будут применены специальные правила, предусмотренные законодательством РФ. Согласно Федеральному закону номер 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", ликвидированные при пресечении террористического акта террористы подлежат отдельному захоронению, а место не подлежит разглашению», — добавил юрист.

Поэтому тела захватчиков ростовского СИЗО не передадут родственникам — даже от них место захоронения будет держаться в тайне. Процедуру погребения проведут в установленном законом порядке на специальных участках. Информация о местонахождении скрывается от общественности, чтобы не допустить возможной героизации и увековечивания памяти злоумышленников, а также создания «культовых» мест их погребения.

«Это важный элемент комплексной системы противодействия идеологии терроризма», — резюмировал Илья Русяев.

Ранее стало известно, что захватившим заложников заключенным из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, предположительно, передали флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец. С тем, кто мог передать такие посылки в изолятор, будут разбираться оперативники.

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      Александра Синицына
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