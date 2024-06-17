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04:21, 17 июня 2024Мир

Постпред Ульянов прокомментировал позицию Гросси по атакам на ЗАЭС

Постпред Ульянов: МАГАТЭ придется признать причастность ВСУ к обстрелам ЗАЭС
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: РИА Новости

Обстоятельства пока позволяют главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси ссылаться на отсутствие стопроцентных доказательств, чтобы не называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям».

Ульянов подчеркнул, что подобная позиция Гросси — «до поры до времени». «Если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся, и тогда Гросси придется назвать вещи своими именами», — прокомментировал дипломат.

Ранее Гросси заявил, что каждый из столпов ядерной безопасности организации был нарушен и скомпрометирован на Запорожской АЭС. По его словам, на это влияют частые нападения на станцию и регулярное отключение электроснабжения.

9 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Крыма несут угрозу для ЗАЭС.

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      Юлия Мискевич
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