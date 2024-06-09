Атаки ВСУ в сторону Крыма назвали угрозой для Запорожской АЭС

Балицкий заявил, что ракетные атаки ВСУ в сторону Крыма несут угрозу для ЗАЭС

Ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, ракеты, запускаемые украинской армией в сторону южных регионов России, пролетают в том числе над Запорожской АЭС, представляя для ее безопасности большие риски.

«[Ракета] Storm Shadow, предположим, пролетая над станцией, даже если она случайно сбилась с курса, была нами сбита и упала на АЭС или еще что-то — это все равно угроза, и тогда снимаются практически все защиты. Если такая серьезная ракета может попасть в ядерный реактор, то мне трудно прогнозировать, какие могут быть последствия», — объяснил глава региона.

Он заверил, что российская сторона сделает все, чтобы защитить ЗАЭС, однако, пока ВСУ ведут обстрелы, каких-либо гарантий безопасности для работы станции нет.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что на Запорожской АЭС частично или полностью нарушены все семь столпов ядерной и физической защиты. По его словам, это связано с частыми атаками на станцию и регулярным отключением электроснабжения.