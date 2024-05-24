В посольстве объяснили причину вызова российского дипломата в МИД Эстонии
Российского временного поверенного в Таллине Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии в связи с ситуацией с буями на реке Нарве. Причину вызова дипломата объяснили в посольстве России в Эстонии, передает РИА Новости.
«Подтверждаем факт вызова в МИД Эстонии временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина», — заявили в пресс-службе дипломатического представительства.
В дипломатической миссии отметили, что причиной вызова временного поверенного стала жалоба Департамента полиции и пограничной охраны МВД Эстонии на то, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарве.
Ранее в МИД Эстонии объявили о планах вызвать Салимуллина в ведомство для дачи объяснений. Как сообщалось в пресс-релизе, такое решение связано с «вредоносной деятельностью», якобы проводимой Россией в Европе.