В посольстве объяснили причину вызова российского дипломата в МИД Эстонии

Посольство России в Эстонии: вызов дипломата в МИД связан с буями на Нарве

Российского временного поверенного в Таллине Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии в связи с ситуацией с буями на реке Нарве. Причину вызова дипломата объяснили в посольстве России в Эстонии, передает РИА Новости.

«Подтверждаем факт вызова в МИД Эстонии временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина», — заявили в пресс-службе дипломатического представительства.

В дипломатической миссии отметили, что причиной вызова временного поверенного стала жалоба Департамента полиции и пограничной охраны МВД Эстонии на то, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарве.

Ранее в МИД Эстонии объявили о планах вызвать Салимуллина в ведомство для дачи объяснений. Как сообщалось в пресс-релизе, такое решение связано с «вредоносной деятельностью», якобы проводимой Россией в Европе.