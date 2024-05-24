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13:03, 24 мая 2024Бывший СССР

В посольстве объяснили причину вызова российского дипломата в МИД Эстонии

Посольство России в Эстонии: вызов дипломата в МИД связан с буями на Нарве
Посольство РФ в Таллине

Посольство РФ в Таллине . Фото: Janis Laizans / Reuters

Российского временного поверенного в Таллине Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии в связи с ситуацией с буями на реке Нарве. Причину вызова дипломата объяснили в посольстве России в Эстонии, передает РИА Новости.

«Подтверждаем факт вызова в МИД Эстонии временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина», — заявили в пресс-службе дипломатического представительства.

В дипломатической миссии отметили, что причиной вызова временного поверенного стала жалоба Департамента полиции и пограничной охраны МВД Эстонии на то, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарве.

Ранее в МИД Эстонии объявили о планах вызвать Салимуллина в ведомство для дачи объяснений. Как сообщалось в пресс-релизе, такое решение связано с «вредоносной деятельностью», якобы проводимой Россией в Европе.

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      Глеб Палехов
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