ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

Кондратьев: силы ПВО сбили БПЛА Украины в Геленджике, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) попытались атаковать Геленджик. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате случившегося нет.

ВСУ ударили по Геленджику беспилотниками

Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что в ночь на понедельник, 27 мая, Киев попытался ударить по гражданским объектам в городе-курорте. Все беспилотники были подавлены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте падения беспилотников работают оперативные службы, заключил Кондратьев.

Украина за ночь выпустила 12 дронов по территории России

По данным Министерства обороны России, за минувшую ночь Украина выпустила 12 беспилотников самолетного типа по четырем российским регионам. Силы ПВО уничтожили один дрон над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и шесть — над территорией Орловской области.

Кроме того, еще в трех регионах России — Воронежской, Курской и Липецкой областях — объявляли опасность атаки беспилотников.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Орловской области украинский беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. Глава региона Андрей Клычков уточнил, что в результате была повреждена часть фасада административного здания. На место прибыли экстренные службы. Во время устранения последствий на территорию станции упал еще один беспилотник.

«По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали», — написал Клычков в Telegram.

В конце апреля ВСУ запустили десятки БПЛА в сторону Кубани

Ночью 27 апреля ВСУ атаковали территорию Краснодарского края 66 беспилотниками. Первые дроны — более 10 штук — направлялись в сторону военного аэродрома. Затем ВСУ выпустили около 17 беспилотников на нефтеперерабатывающий завод у поселка городского типа Ильинское. В результате оказалась повреждена установка АТ-1.