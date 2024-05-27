Украина выпустила 12 беспилотников по четырем регионам России

Минобороны: средства ПВО сбили 12 беспилотников над четырьмя регионами России

В ночь на понедельник, 27 мая, Украина пыталась атаковать беспилотниками четыре региона России — Брянскую, Белгородскую и Орловскую области, а также Краснодарский край. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников над Орловской областью, четыре — над Кубанью, по одному — над Брянской и Белгородской областями. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В понедельник, 27 мая, в трех регионах России — Воронежской, Курской и Липецкой областях — объявляли опасность атаки беспилотников.