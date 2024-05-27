Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

И.о губернатор Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Смирнов.

Ранее беспилотник упал в Орске Оренбургской области. В результате инцидента обошлось без серьезных повреждений. Другие подробности не сообщались.

Также система противовоздушной обороны сбила БПЛА в небе над Орловской областью.