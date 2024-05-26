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14:23, 26 мая 2024Россия

Беспилотник упал под Оренбургом

Orsk.ru: беспилотник упал под Орском в Оренбургской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат упал под Орском в Оренбургской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Orsk.ru.

По сведениям издания, обошлось без серьезных повреждений. Других подробностей о случившемся портал не привел.

Власти Оренбургской области пока ситуацию не комментировали.

23 мая стало известно, что украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном. Целями дрона могли быть нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Танеко» и завод «Оргсинтез».

Удалось установить, что уничтоженным БПЛА оказался переделанный в дрон легкомоторный самолет «Летучая лисица».

Первая атака ВСУ на Татарстан произошла в начале апреля. Одним из трех летевших на Елабугу БПЛА была также «Летучая лисица».

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      Анна Щербакова
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