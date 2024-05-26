Беспилотник упал под Оренбургом

Orsk.ru: беспилотник упал под Орском в Оренбургской области

Беспилотный летательный аппарат упал под Орском в Оренбургской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Orsk.ru.

По сведениям издания, обошлось без серьезных повреждений. Других подробностей о случившемся портал не привел.

Власти Оренбургской области пока ситуацию не комментировали.

23 мая стало известно, что украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном. Целями дрона могли быть нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Танеко» и завод «Оргсинтез».

Удалось установить, что уничтоженным БПЛА оказался переделанный в дрон легкомоторный самолет «Летучая лисица».

Первая атака ВСУ на Татарстан произошла в начале апреля. Одним из трех летевших на Елабугу БПЛА была также «Летучая лисица».